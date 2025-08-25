Юрист объяснил, как защитить квартиру от незаконной прописки

Если владельцы квартир в России станут бдительнее относительно своих аккаунтов на портале «Госуслуги», то можно ожидать сокращения случаев нелегальной регистрации иностранных граждан более чем на 10%. Об этом сообщил судебный юрист Илья Васильчук.

«Мошенничество с незаконными прописками возможно, но только при условии, если гражданин не следит за достоверностью своих данных о номере телефона и адресе электронной почты на портале «Госуслуги», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Васильчук рассказал о случае в Санкт-Петербурге, где злоумышленники, завладев старым номером телефона собственника, получили несанкционированный доступ к его учётной записи на «Госуслугах». Используя аккаунт иностранца, они отправляли заявление на подтверждение временной регистрации в личный кабинет владельца недвижимости. После этого миграционная служба осуществляла временную регистрацию.

Чтобы предотвратить подобные махинации с недвижимостью, необходимо поддерживать актуальность контактной информации (номер телефона и адрес электронной почты) в личном кабинете на «Госуслугах», подчеркнул юрист. Также специалист настоятельно рекомендует обращаться в правоохранительные органы для аннулирования неправомерной регистрации в случае взлома учётной записи на «Госуслугах».