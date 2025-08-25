Мессенджер MAX
25 августа, 09:05

Экономист рассказал, какой сигнал Банк России посылает бизнесу и гражданам

Экономист Бадалов: Снижение ключевой ставки не приведёт к девальвации рубля

Обложка © Life.ru

Намеченное снижение ключевой ставки Банком России не следует воспринимать как признак будущей девальвации рубля, заявил доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. В то же время, по его словам, замедление инфляции отправляет экономике вполне определённый сигнал.

После нескольких месяцев нахождения на рекордных значениях, летом Центробанк начал смягчение денежно-кредитной политики. В настоящее время ставка установлена на уровне 18%, и, как полагают многие аналитики, в сентябре может быть снижена ещё на два процентных пункта.

Бадалов в разговоре с агентством «Прайм» отметил, что, хотя некоторые расценивают такое снижение как предвестник ослабления национальной валюты, эти вещи напрямую не связаны. Более того, развитие событий может пойти по противоположному сценарию.

Эксперт пояснил, что ставка снижается вслед за замедлением инфляции. Это создаёт условия для стабилизации курса рубля, что является прямой противоположностью девальвации. Напротив, удешевление кредита оживит экономическую активность, что может послужить причиной для укрепления национальной валюты.

Таким образом, ЦБ посылает своеобразный сигнал гражданам, бизнесу и государству: замедление инфляции отражает спад в экономике. В такой ситуации снижение ставки, делая деньги доступнее, должно повысить активность всех участников рынка. Бадалов заключил, что для стимулирования роста в условиях текущего замедления необходимо задействовать и другие механизмы.

Курс доллара на неделю с 25 августа. Какие новые факторы повлияют на рубль и чем интересен прогноз экономистов
Ранее россиянам объяснили, стоит ли брать ипотеку при возможном снижении ключевой ставки. По словам эксперта, при такой тенденции переплата за жильё станет менее обременительной для заёмщиков.

Никита Никонов
