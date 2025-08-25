Поставка Украине трёх тысяч американских ракет увеличенной дальности чревата негативными последствиями для мирных россиян, поскольку украинская армия может применить их для атак на гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

«Любые поставки оружия Украине предсказуемо ухудшают для нас ситуацию. Причём не на фронте, ведь дальнобойные ракеты предназначены для ударов по нашему тылу. А значит, страдает от них наше мирное население, ВСУ же сознательно бьют по заправкам, больницам, жилым домам. И Соединённые Штаты Америки, между прочим, именно к этому их и подталкивают своими поставками», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, Вашингтон обладает возможностью «моментальной» остановки боевых действий, однако не желает упускать выгоду. Американский лидер Дональд Трамп в настоящее время стремится максимально отстраниться от данного конфликта, но любой взрыв на российской земле – это и его ответственность также.

Журавлёв дополнил, что США способны немедленно прекратить боевые действия, и соответствующие инструменты у них имеются. Однако они предпочитают не лишаться прибыли военно-промышленного комплекса и покорности Европы, которая боязливо льнёт к Америке, убеждая себя в неизбежности «российской угрозы», подытожил депутат.