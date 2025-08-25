Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 08:42

В Раду внесли законопроект о разрешении на выезд мужчин до 24 лет за границу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharomka

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о выезде мужчин до 24 лет за границу. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Документ предлагает разрешить свободный выезд украинцам до 24 лет. При этом ограничения будут действовать для тех, кому исполнится 25 лет в текущем или следующем году.

Зеленский обозначил срок отмены запрета на выезд мужчин с Украины
Зеленский обозначил срок отмены запрета на выезд мужчин с Украины

Напомним, в середине августа Владимир Зеленский заявил о возможном смягчении правил выезда для молодых людей за границу. Этот вопрос он поручил проработать правительству. Сейчас на Украине не выпускают за пределы страны мужчин призывного возраста, начиная с 18 лет.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar