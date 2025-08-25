В Раду внесли законопроект о разрешении на выезд мужчин до 24 лет за границу

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о выезде мужчин до 24 лет за границу. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Документ предлагает разрешить свободный выезд украинцам до 24 лет. При этом ограничения будут действовать для тех, кому исполнится 25 лет в текущем или следующем году.