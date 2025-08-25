Минобороны Украины впервые показало модернизированную ракету «Длинный Нептун»
Минобороны Украины впервые продемонстрировало новую дальнобойную крылатую ракету «Длинный Нептун». Об этом пишет издание Defense Express (DE).
Публикация была приурочена к Дню независимости Украины. Эксперты DE отметили, что речь идёт о новой модификации крылатой ракеты «Нептун», которая предназначена для поражения морских объектов. По их информации, новая версия обладает увеличенной дальностью действия до тысячи километров и способна также нацеливаться на наземные объекты.
В Defense Express предположили, что речь может идти о ракете, известной под неофициальным названием «Длинный Нептун». О её испытаниях и первом боевом использовании стало известно в марте. Эксперты сравнили «Длинный Нептун» с противокорабельной версией Р-360, отметив, что новая ракета имеет длину 6 метров, что на 1,5 метра больше, чем у её предшественника. Диаметр центральной части ракеты увеличен с 38 до 50 сантиметров, а вес боевой части составляет не менее 150 килограммов.
Ранее сообщалось, что на этой неделе Белый дом одобрил поставку Украине 3350 ракет увеличенной дальности ERAM на сумму 850 миллионов долларов, причём основную часть затрат покрыли европейские страны. Два американских чиновника сообщили, что ракеты с радиусом действия 240–450 километров прибудут на Украину примерно через шесть недель.