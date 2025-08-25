Минобороны Украины впервые показало модернизированную ракету «Длинный Нептун»

Минобороны Украины впервые продемонстрировало новую дальнобойную крылатую ракету «Длинный Нептун». Об этом пишет издание Defense Express (DE).

Публикация была приурочена к Дню независимости Украины. Эксперты DE отметили, что речь идёт о новой модификации крылатой ракеты «Нептун», которая предназначена для поражения морских объектов. По их информации, новая версия обладает увеличенной дальностью действия до тысячи километров и способна также нацеливаться на наземные объекты.

В Defense Express предположили, что речь может идти о ракете, известной под неофициальным названием «Длинный Нептун». О её испытаниях и первом боевом использовании стало известно в марте. Эксперты сравнили «Длинный Нептун» с противокорабельной версией Р-360, отметив, что новая ракета имеет длину 6 метров, что на 1,5 метра больше, чем у её предшественника. Диаметр центральной части ракеты увеличен с 38 до 50 сантиметров, а вес боевой части составляет не менее 150 килограммов.