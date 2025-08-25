Поворот не туда: Стала известна роковая ошибка пропавшей на Курилах группы туристов

Группа путешественников, пропавшая в районе вулкана Баранского на острове Итуруп, поделилась подробностями своей неожиданной одиссеи. Всё началось с практически полной потери ориентации из-за густого тумана, который свёл видимость к нулю, из-за чего они свернули не туда. Об этом путешественники рассказали на встрече с главой Курильского муниципального округа Сахалинской области Константином Истоминым.

Туристическая группа — о сложностях маршрута. Видео © Telegram / Константин Истомин

«Повернули налево, немножко ушли налево, потом подходит жена и говорит: «Куда ушли?». Недалеко ушли, и пошли опять направо, по тропе. Каким-то образом пошли к Тихому океану», — говорит гид группы на видео, опубликованном в телеграм-канале российского чиновника.

Несмотря на сырость и невозможность развести огонь, группа сохраняла спокойствие и поддерживала друг друга. Участники отмечали, что их проводник не терял самообладание даже в таких условиях.