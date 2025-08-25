Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 09:48

Поворот не туда: Стала известна роковая ошибка пропавшей на Курилах группы туристов

Пропавшие на Курилах туристы потерялись из-за тумана и нулевой видимости

Обложка © Telegram / Константин Истомин

Обложка © Telegram / Константин Истомин

Группа путешественников, пропавшая в районе вулкана Баранского на острове Итуруп, поделилась подробностями своей неожиданной одиссеи. Всё началось с практически полной потери ориентации из-за густого тумана, который свёл видимость к нулю, из-за чего они свернули не туда. Об этом путешественники рассказали на встрече с главой Курильского муниципального округа Сахалинской области Константином Истоминым.

Туристическая группа — о сложностях маршрута. Видео © Telegram / Константин Истомин

«Повернули налево, немножко ушли налево, потом подходит жена и говорит: «Куда ушли?». Недалеко ушли, и пошли опять направо, по тропе. Каким-то образом пошли к Тихому океану», — говорит гид группы на видео, опубликованном в телеграм-канале российского чиновника.

Несмотря на сырость и невозможность развести огонь, группа сохраняла спокойствие и поддерживала друг друга. Участники отмечали, что их проводник не терял самообладание даже в таких условиях.

«Мы почти дошли по итогу, нам оставалось ерунда», — добавила одна из туристок.

Уголовное дело возбуждено в связи с исчезновением туристов на Курилах
Уголовное дело возбуждено в связи с исчезновением туристов на Курилах

Напомним, что 24 августа специалисты начали разыскивать на Курилах группу туристов из десяти человек, связь с которыми прервалась. Организацией похода занимался турклуб «Гора». В ходе маршрута девять женщин и гид должны были подняться на вулкан и искупаться в горячих источниках. В МЧС поход регистрировать не стали.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar