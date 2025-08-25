Поворот не туда: Стала известна роковая ошибка пропавшей на Курилах группы туристов
Пропавшие на Курилах туристы потерялись из-за тумана и нулевой видимости
Обложка © Telegram / Константин Истомин
Группа путешественников, пропавшая в районе вулкана Баранского на острове Итуруп, поделилась подробностями своей неожиданной одиссеи. Всё началось с практически полной потери ориентации из-за густого тумана, который свёл видимость к нулю, из-за чего они свернули не туда. Об этом путешественники рассказали на встрече с главой Курильского муниципального округа Сахалинской области Константином Истоминым.
Туристическая группа — о сложностях маршрута. Видео © Telegram / Константин Истомин
«Повернули налево, немножко ушли налево, потом подходит жена и говорит: «Куда ушли?». Недалеко ушли, и пошли опять направо, по тропе. Каким-то образом пошли к Тихому океану», — говорит гид группы на видео, опубликованном в телеграм-канале российского чиновника.
Несмотря на сырость и невозможность развести огонь, группа сохраняла спокойствие и поддерживала друг друга. Участники отмечали, что их проводник не терял самообладание даже в таких условиях.
«Мы почти дошли по итогу, нам оставалось ерунда», — добавила одна из туристок.
Напомним, что 24 августа специалисты начали разыскивать на Курилах группу туристов из десяти человек, связь с которыми прервалась. Организацией похода занимался турклуб «Гора». В ходе маршрута девять женщин и гид должны были подняться на вулкан и искупаться в горячих источниках. В МЧС поход регистрировать не стали.