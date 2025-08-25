Врач предупредил любителей пельменей о серьёзной опасности

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что люди, злоупотребляющие пельменями, рискуют не дожить до преклонных лет. Об этом он заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Специалист допустил, что в ближайшее десятилетие могут появиться препараты, замедляющие старение, однако выразил сомнение в их эффективности для тех, кто не следит за здоровьем. Мясников пояснил, что вредные привычки, такие как переедание, низкая физическая активность, курение и игнорирование хронических заболеваний, сведут любое достижение фармакологии на нет.

«Если мы будем переедать, сидеть перед телевизором, мало двигаться, курить, есть пельмени, не лечить свою гипертонию, какие таблетки от старения вы хотите? Это же крайне мало людей, которые, в общем-то, доживают до нормальной старости», — заявил врач.