Глава Башкирии Хабиров назначил ветерана СВО Ситдикова своим помощником

Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве 25 августа объявил о назначении своего нового помощника. Им стал участник специальной военной операции Оскар Ситдиков, который буквально на прошлой неделе уволился из рядов Вооружённых сил и уже приступил к работе.

Новому помощнику 36 лет, его малой родиной является село Узянбаш Белорецкого района. После завершения обучения в лицее-интернате города Белорецка он поступил в Военную академию связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого, расположенную в Санкт-Петербурге. Получив специальность военного разведчика, Ситдиков отправился по распределению на службу в Бурятию. Он принимал участие в боевых действиях в Сирии, а с самого начала специальной военной операции на Украине находился в зоне её проведения.

Ситдиков является кавалером ордена Мужества, также он награждён медалью «За отвагу» и орденом Минигали Шаймуратова. В 2024 году он стал участником кадровой программы «Время героев». Его куратором в рамках программы выступил Хабиров, и под его руководством Ситдиков проходил стажировку в администрации главы Республики Башкортостан.

Кроме того, на том же совещании было объявлено о назначении нового представителя республики при торговом представительстве России в Узбекистане. Эту должность занял Альберт Шайхутдинов. Ранее он возглавлял отдел международного сотрудничества в Министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии, а до этого занимал пост заместителя главы администрации Стерлитамака по вопросам кадров, муниципальной службы и связей с общественностью.