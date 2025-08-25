Может шпионить неделями: Аэростат ВСУ с ретранслятором и ракетой за ₽1 млн сбили над Россией
В Брянской области был сбит мобильный аэростат Вооружённых сил Украины, снаряжённый боеприпасами. Об этом сообщает Telegram-канал «РаZвед_ДоZор», опубликовавший видео с упавшим летательным аппаратом.
В Брянской области сбит украинский аэростат с боеприпасами. Видео © Telegram / «РаZвед_ДоZор».
Если бы аэростат упал на населённый пункт, то могли бы пострадать люди. При этом воздушный шар-шпион также нёс взрывчатку – автор видео замечает там ракету. На кадрах видно полотнище белого цвета с привязанным чёрным кейсом и передатчиком. Вероятнее всего, это модель 12М3, которая способна находиться в небе неделями и применяется для ретрансляции FPV-дронов, связи с ДРГ, разведки и радиоэлектронной борьбы. Стоимость такого аппарата может достигать одного миллиона рублей.
Ранее стало известно, что в результате масштабной атаки украинских дронов на гражданские объекты в Брянской области пострадал один ребёнок. Нападение ВСУ вызвало значительные разрушения: один жилой дом и автомобиль были полностью уничтожены прямым ударом, ещё два дома получили повреждения.
