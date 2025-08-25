Может шпионить неделями: Аэростат ВСУ с ретранслятором и ракетой за ₽1 млн сбили над Россией

Если бы аэростат упал на населённый пункт, то могли бы пострадать люди. При этом воздушный шар-шпион также нёс взрывчатку – автор видео замечает там ракету. На кадрах видно полотнище белого цвета с привязанным чёрным кейсом и передатчиком. Вероятнее всего, это модель 12М3, которая способна находиться в небе неделями и применяется для ретрансляции FPV-дронов, связи с ДРГ, разведки и радиоэлектронной борьбы. Стоимость такого аппарата может достигать одного миллиона рублей.