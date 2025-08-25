Трамп потребовал лишить лицензий телеканалы ABC и NBC
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein
Президент США Дональд Трамп призвал лишить лицензий телеканалы ABC и NBC за предвзятое освещение. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Truth Social.
Политик выразил недовольство работой крупных американских медиахолдингов, обвинив их в необъективном освещении деятельности республиканцев и консерваторов. Он также поставил вопрос о необходимости выплаты телеканалами миллионов долларов в виде лицензионных платежей за вещание.
«Почему фейковые ABC и NBC, два абсолютно наихудших и предвзятых телеканала во всём мире, не платят миллионы долларов в год в виде лицензионных платежей. Их следует лишить лицензий за их несправедливое освещение республиканцев и/или консерваторов, но как минимум им следует платить много», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
