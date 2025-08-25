Мессенджер MAX
25 августа, 10:29

Трамп потребовал лишить лицензий телеканалы ABC и NBC

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент США Дональд Трамп призвал лишить лицензий телеканалы ABC и NBC за предвзятое освещение. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Truth Social.

Политик выразил недовольство работой крупных американских медиахолдингов, обвинив их в необъективном освещении деятельности республиканцев и консерваторов. Он также поставил вопрос о необходимости выплаты телеканалами миллионов долларов в виде лицензионных платежей за вещание.

«Почему фейковые ABC и NBC, два абсолютно наихудших и предвзятых телеканала во всём мире, не платят миллионы долларов в год в виде лицензионных платежей. Их следует лишить лицензий за их несправедливое освещение республиканцев и/или консерваторов, но как минимум им следует платить много», написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Ранее Life.ru писал, что на правой руке президента США Дональда Трампа заметили синяк, который он, предположительно, пытается скрывать с помощью тонального крема. Издание указывает, что после возвращения на пост президента Трамп неоднократно использовал косметику для маскировки следов на руке. В пятницу, покидая Белый дом, он нанёс на руку толстый слой косметики на фоне вопросов о его здоровье.

Анастасия Никонорова
