Доходы скакнули: Сварщики ворвались в топ самых высокооплачиваемых профессий

В августе этого года профессия сварщика заняла лидирующую позицию в рейтинге наиболее оплачиваемых в России. Об этом сообщает «Газета.ru».

В конце лета средний уровень зарплат, предлагаемых сварщикам, достиг отметки свыше 228 тысяч рублей. В тройку лидеров также вошли представители IT-сектора: DevOps-инженер и специалист по анализу данных (Data Scientist). Этим специалистам предлагали по 200 тысяч рублей.

«Уникальность ситуации заключается в том, что ранее профессия сварщика не «обгоняла» по показателям медианной предлагаемой зарплаты потенциальные доходы других профессий и особенно в IT-секторе. Причём наиболее активный рост медианной зарплаты в вакансиях сварщиков начался в июне этого года, «скакнув» с 129 тыс. до 150 тыс. рублей за месяц», — указано в сообщении.

По данным издания, за последний месяц рост заработной платы составил 21 тысячу рублей. Подчёркивается, что востребованность в сварщиках наблюдается не только на российском рынке труда, но и за рубежом.