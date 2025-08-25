В Таджикистане на 114-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны
Обложка © МИД РФ
В Таджикистане на 114-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Рашид Каримов. Об этом сообщили власти города Гиссара, где проживал фронтовик. Каримов родился в 1912 году, с 1935 по 1942 год работал школьным учителем. В 1942 году его призвали на фронт, где он участвовал в Сталинградской битве.
Каримов служил в 204-м артиллерийском полку в составе 1-го Украинского фронта, дошёл до Праги и Берлина. После войны ветеран вернулся в Таджикистан, где продолжил работать учителем, а затем стал председателем колхоза. За воинские и трудовые заслуги он был награждён орденами и медалями. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
