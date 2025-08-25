Мессенджер MAX
25 августа, 10:40

Москвичам пообещали, что лето хлопнет дверью напоследок и принесёт 30-градусную жару в конце августа

Синоптик Позднякова сообщила, что в Москве ожидается +30 в конце августа

В Москве конец августа обещает быть жарким, столбик термометра может подняться до отметки в плюс 30 градусов, что обычно свойственно середине лета. Об этом рассказала в телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она напомнила, что только в первых числах августа температура в столице превышала 25 градусов,

«Да и в целом за лето таких дней было не слишком много, за лето всего 32, из которых 24 дня – в июле. Но погода под конец сезона намерена преподнести сюрприз: 30 и 31 августа температура воздуха готова приблизиться к отметке плюс 30 градусов», – написала она.

Лето заканчивается, и недавняя самая холодная ночь за два месяца лишнее тому доказательство. В ночь на 22 августа температура воздуха опустилась до 8,4 градуса. Это второй результат за всё лето.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, ждать ли москвичам бабьего лета в сентябре. По его словам, оно обязательно наступит, вот только точные даты удастся спрогнозировать лишь за трое суток до его начала.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
