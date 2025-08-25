Двое взрослых погибли и двое детей пострадали в массовом ДТП под Ростовом

В Ростовской области произошла массовая авария, унёсшая жизни двоих человек. Ещё трое, в том числе числе двое детей, пострадали. Об этом сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

ДТП в Ростовской области. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля «Киа Рио». Травмы получили водитель автомобиля «Джили» 1990 года рождения и его пассажиры 1975 года рождения, в том числе двое несовершеннолетних — 2016 и 2020 годов рождения», — сказано в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, а следователи Главного следственного управления МВД по Ростовской области проводят тщательное расследование.