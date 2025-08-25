«Найдётся лекарство»: Эксперт оценил «загадочную» украинскую ракету «Длинный Нептун»

Впервые Украина продемонстрировала разработку – дальнобойную ракету под названием «Длинный Нептун». Военный эксперт Михаил Поликарпов поделился своими соображениями о том, насколько данная модификация может усилить возможности Киева по нанесению ударов вглубь российской территории.

По словам специалиста, существует вероятность, что информация является ложной. Эксперт обратил внимание на то, что, несмотря на заявления об успешных испытаниях ракеты ещё в марте, на представленном Defense Express видео отсутствует указание года. Если информация подтвердится, то новые крылатые ракеты, безусловно, способны нанести определённый ущерб, однако это не сможет кардинально улучшить непростую ситуацию для Киева, полагает военный эксперт.

«В конфликте на Украине все технологии живут достаточно недолго. Есть такая шутка, что любая военная технология живёт три месяца, потом против неё находится лекарство, противодействие», — подчеркнул он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По его словам, данное заявление носит пропагандистский и политический характер, учитывая, что прежние версии «Нептунов», использовавшиеся при атаках на Крым, успешно перехватывались. Модернизация ракеты не влечёт за собой принципиальных изменений.

«Опять-таки: почему они больше не говорят про «Фламинго»? Может быть, потому что «Фламинго» никого не впечатлили? Или они будут каждые две недели рассказывать про новую ракету?» — задался вопросом эксперт.