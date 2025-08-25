Мессенджер MAX
25 августа, 10:29

Приставы грозят Владимиру Винокуру неприятностями из-за долга в 72 тысячи рублей

Народному артисту РСФСР Владимиру Винокуру грозит блокировка счетов из-за долгов перед Федеральной налоговой службой. Как стало известно «Постньюс», речь идёт о задолженности в размере 72 тысяч рублей, связанной с его деятельностью как индивидуального предпринимателя.

Долг числится за артистом уже несколько месяцев. Если ситуация не будет урегулирована в ближайшее время, приставы смогут ограничить его финансовые операции.

А ранее у жены юмориста Евгения Петросяна вновь образовался значительный долг по коммунальным платежам за квартиру в Москве. Это уже второй подобный случай за последние два месяца,

Алексей Берковиц
