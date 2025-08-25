Приставы грозят Владимиру Винокуру неприятностями из-за долга в 72 тысячи рублей
Обложка © Максим Блинов/POOL/ТАСС
Народному артисту РСФСР Владимиру Винокуру грозит блокировка счетов из-за долгов перед Федеральной налоговой службой. Как стало известно «Постньюс», речь идёт о задолженности в размере 72 тысяч рублей, связанной с его деятельностью как индивидуального предпринимателя.
Долг числится за артистом уже несколько месяцев. Если ситуация не будет урегулирована в ближайшее время, приставы смогут ограничить его финансовые операции.
