Вдова юмориста Пономаренко призналась, что находится на грани "бомжевания"
Вдове юмориста Пономаренко пришлось продать квартиру из-за долгов
Анна и Александр Пономаренко. Обложка © kp.ru
Вдова юмориста Александра Пономаренко Анна призналась, что из-за долгов ей пришлось продать квартиру и переехать в съёмное жильё. По её словам, от продажи недвижимости у неё остались деньги, поэтому сейчас ей нужно как можно быстрее вложить средства.
"Конечно, очень сложно, потому что и расходы есть, и всё. Но я понимаю, если сейчас не вложусь и не куплю что-то, не буду иметь крышу над головой. Нет права на ошибку, потому что я понимаю, у меня ещё дети и внуки", — рассказала она в эфире шоу "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ.
На данный момент Анна снимает квартиру на берегу моря.
Напомним, артист "Кривого зеркала" Александр Пономаренко умер 24 декабря 2022 года, у него остались жена и двое детей. 55-летний юморист боролся с раком желудка четвёртой степени с метастазами в лёгких. Позже стало известно, что родной брат — Валерий Пономаренко — потратил на его лечение все сбережения — он до последнего боролся за жизнь Александра и точно так же, как и Анна, ухаживал за больным.