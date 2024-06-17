Вдова юмориста Пономаренко призналась, что находится на грани "бомжевания"

Вдова юмориста Александра Пономаренко Анна призналась, что из-за долгов ей пришлось продать квартиру и переехать в съёмное жильё. По её словам, от продажи недвижимости у неё остались деньги, поэтому сейчас ей нужно как можно быстрее вложить средства.

"Конечно, очень сложно, потому что и расходы есть, и всё. Но я понимаю, если сейчас не вложусь и не куплю что-то, не буду иметь крышу над головой. Нет права на ошибку, потому что я понимаю, у меня ещё дети и внуки", — рассказала она в эфире шоу "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ.

На данный момент Анна снимает квартиру на берегу моря.