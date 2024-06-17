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17 июня, 15:18

Вдова юмориста Пономаренко призналась, что находится на грани "бомжевания"

Вдове юмориста Пономаренко пришлось продать квартиру из-за долгов

Анна и Александр Пономаренко. Обложка © kp.ru

Анна и Александр Пономаренко. Обложка © kp.ru

Вдова юмориста Александра Пономаренко Анна призналась, что из-за долгов ей пришлось продать квартиру и переехать в съёмное жильё. По её словам, от продажи недвижимости у неё остались деньги, поэтому сейчас ей нужно как можно быстрее вложить средства.

"Конечно, очень сложно, потому что и расходы есть, и всё. Но я понимаю, если сейчас не вложусь и не куплю что-то, не буду иметь крышу над головой. Нет права на ошибку, потому что я понимаю, у меня ещё дети и внуки", — рассказала она в эфире шоу "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ.

На данный момент Анна снимает квартиру на берегу моря.

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Напомним, артист "Кривого зеркала" Александр Пономаренко умер 24 декабря 2022 года, у него остались жена и двое детей. 55-летний юморист боролся с раком желудка четвёртой степени с метастазами в лёгких. Позже стало известно, что родной брат — Валерий Пономаренко — потратил на его лечение все сбережения — он до последнего боролся за жизнь Александра и точно так же, как и Анна, ухаживал за больным.

Александра Мышляева
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