Вдова и брат-близнец юмориста Пономаренко рассорились из-за наследства
Вдова Александра Пономаренко поссорилась с его семьёй из-за наследства и долгов
Александр Пономаренко с женой. Обложка © НТВ / Программа "Ты не поверишь!"
Вдова юмориста Александра Пономаренко Анна поссорилась с его братом-близнецом Валерием из-за делёжки имущества, у женщины появились и другие претензии к родственнику погибшего супруга. Подробности она раскрыла в эфире шоу "Прямой эфир" с Малаховым.
Спустя полгода с момента смерти супруга Анна оформила его имущество на себя по праву наследования. Но Валерий Пономаренко выступил против, сказав, что также имеет право на часть. Однако у Александра осталось не только имущество, но и долги. Вдова пожаловалась, что выплачивать их теперь должна она, тогда как "Валерий брату даже финансово не помогал".
"Около 800 тысяч осталось отдать. Мы хотели продать гараж, но не получилось. Сейчас я пытаюсь найти работу, так как всегда жила "за мужем", — объяснила Анна.
Ещё одним претендентом на наследство Пономаренко стала его мать — от женщины долгое время скрывали тот факт, что её сына не стало.
Артист "Кривого зеркала" Александр Пономаренко умер 24 декабря 2022 года, у него остались жена и двое детей. У 55-летнего юмориста был диагностирован рак желудка четвёртой степени с метастазами в лёгкие. Позже стало известно, что Валерий Пономаренко потратил на лечение родного брата все сбережения — он до последнего боролся за жизнь Александра и точно так же, как и Анна, ухаживал за больным братом.