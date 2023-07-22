Вдова и брат-близнец юмориста Пономаренко рассорились из-за наследства

Вдова юмориста Александра Пономаренко Анна поссорилась с его братом-близнецом Валерием из-за делёжки имущества, у женщины появились и другие претензии к родственнику погибшего супруга. Подробности она раскрыла в эфире шоу "Прямой эфир" с Малаховым.

Спустя полгода с момента смерти супруга Анна оформила его имущество на себя по праву наследования. Но Валерий Пономаренко выступил против, сказав, что также имеет право на часть. Однако у Александра осталось не только имущество, но и долги. Вдова пожаловалась, что выплачивать их теперь должна она, тогда как "Валерий брату даже финансово не помогал".

"Около 800 тысяч осталось отдать. Мы хотели продать гараж, но не получилось. Сейчас я пытаюсь найти работу, так как всегда жила "за мужем", — объяснила Анна.

Ещё одним претендентом на наследство Пономаренко стала его мать — от женщины долгое время скрывали тот факт, что её сына не стало.