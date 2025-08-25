«‎Спит дома»: Помощница успокоила поклонников Лиды из «‎Приключений Шурика»

Народная артистка РФ Наталья Селезнёва чувствует себя хорошо и за прошедшие сутки не вызывала скорую помощь из-за плохого самочувствия. В этом заверила помощница Лиды из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

«Наталья Игоревна спит дома, всё хорошо. Я только вчера приехала, с этого момента она скорую не вызывала», — лаконично прокомментировала появившиеся сведения собеседница ТАCC.