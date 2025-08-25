«Спит дома»: Помощница успокоила поклонников Лиды из «Приключений Шурика»
Помощница актрисы Натальи Селезнёвой опровергла данные о её плохом самочувствии
Народная артистка РФ Наталья Селезнёва. Обложка © ТАСС/Савостьянов Сергей
Народная артистка РФ Наталья Селезнёва чувствует себя хорошо и за прошедшие сутки не вызывала скорую помощь из-за плохого самочувствия. В этом заверила помощница Лиды из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
«Наталья Игоревна спит дома, всё хорошо. Я только вчера приехала, с этого момента она скорую не вызывала», — лаконично прокомментировала появившиеся сведения собеседница ТАCC.
Ранее сегодня сообщалось, что 80-летняя народная артистка РСФСР Наталья Селезнёва, известная по роли Лиды в фильме «Операция “Ы”», вызвала скорую помощь из-за болей в позвоночнике. Журналисты писали, что медики сделали легендарной советской актрисе укол, после чего её состояние улучшилось. От госпитализации Лиды из «Приключений Шурика» отказалась, а её домработница подтвердила факт приезда скорой, так как сама актриса не смогла дать комментарии.