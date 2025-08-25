Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 11:53

На Западе заявили о желании Зеленского обсудить с представителем Трампа встречу с Путиным

Reuters: Зеленский обсудит подготовку к встрече с Путиным с представителем США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский намерен обсудить подготовку к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным на переговорах со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Он заявил об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре в Киеве, передаёт Reuters.

По словам Зеленского, на этой неделе также ожидаются встречи украинских чиновников с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, госсекретарём Марко Рубио и спецпредставителем главы Белого дома Стивеном Уиткоффом. Главарь киевского режима отметил, что на предстоящих встречах планируется обсудить не только потенциальные гарантии безопасности для Украины, но и затронуть вопрос проведения российско-украинского саммита.

Команда Трампа обрывает провода «‎будущему президенту» Украины после выходок Зеленского
Команда Трампа обрывает провода «‎будущему президенту» Украины после выходок Зеленского

Ранее Андрей Пинчук, первый министр госбезопасности ДНР высказался, что ни Зеленский, ни лидеры ЕС не стремятся к миру на Украине и поиску компромиссов, так как конфликт приносит им выгоду. По его мнению, ЕС извлекает прибыль от производства оружия и использует Россию как причину внутренних проблем, тогда как для Зеленского конфликт обеспечивает личную безопасность и удержание власти.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar