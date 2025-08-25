На Западе заявили о желании Зеленского обсудить с представителем Трампа встречу с Путиным
Владимир Зеленский намерен обсудить подготовку к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным на переговорах со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Он заявил об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре в Киеве, передаёт Reuters.
По словам Зеленского, на этой неделе также ожидаются встречи украинских чиновников с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, госсекретарём Марко Рубио и спецпредставителем главы Белого дома Стивеном Уиткоффом. Главарь киевского режима отметил, что на предстоящих встречах планируется обсудить не только потенциальные гарантии безопасности для Украины, но и затронуть вопрос проведения российско-украинского саммита.
Ранее Андрей Пинчук, первый министр госбезопасности ДНР высказался, что ни Зеленский, ни лидеры ЕС не стремятся к миру на Украине и поиску компромиссов, так как конфликт приносит им выгоду. По его мнению, ЕС извлекает прибыль от производства оружия и использует Россию как причину внутренних проблем, тогда как для Зеленского конфликт обеспечивает личную безопасность и удержание власти.