На Западе заявили о желании Зеленского обсудить с представителем Трампа встречу с Путиным

Владимир Зеленский намерен обсудить подготовку к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным на переговорах со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Он заявил об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре в Киеве, передаёт Reuters.

По словам Зеленского, на этой неделе также ожидаются встречи украинских чиновников с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, госсекретарём Марко Рубио и спецпредставителем главы Белого дома Стивеном Уиткоффом. Главарь киевского режима отметил, что на предстоящих встречах планируется обсудить не только потенциальные гарантии безопасности для Украины, но и затронуть вопрос проведения российско-украинского саммита.