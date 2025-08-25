В команде президента США Дональда Трампа ищут потенциального преемника Владимиру Зеленскому, который разочаровал американскую администрацию. Эта информация стала известна от трёх информированных источников, о чём пишет The Guardian.

Основная работа в этом направлении ведётся вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который, по данным издания, уже опробовал ряд дипломатических и иных каналов для установления контакта с экс-главнокомандующим ВСУ, а ныне послом Незалежной в Британии Валерием Залужным. Но после консультации с главой администрации Зеленского Андреем Ермаком кандидат в президенты Украины отказался отвечать на поступивший звонок от Вэнса.