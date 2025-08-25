Команда Трампа обрывает провода «будущему президенту» Украины после выходок Зеленского
The Guardian: Администрация Трампа ищет замену Зеленскому, Вэнс звонил Залужному
В команде президента США Дональда Трампа ищут потенциального преемника Владимиру Зеленскому, который разочаровал американскую администрацию. Эта информация стала известна от трёх информированных источников, о чём пишет The Guardian.
Основная работа в этом направлении ведётся вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который, по данным издания, уже опробовал ряд дипломатических и иных каналов для установления контакта с экс-главнокомандующим ВСУ, а ныне послом Незалежной в Британии Валерием Залужным. Но после консультации с главой администрации Зеленского Андреем Ермаком кандидат в президенты Украины отказался отвечать на поступивший звонок от Вэнса.
Залужный «ходит по канату», считают инсайдеры. Издание поясняет, что, с одной стороны, генерал как посол действует в рамках строгой иерархии и сохраняет верность действующей власти, а с другой — именно его как внутри Украины, так и за её пределами рассматривают в качестве «будущего президента».
Напомним, по данным западной прессы Валерий Залужный уже организовал в Британии тайный штаб, задачей которого будет подготовка к выборам президента на Украине. В СВР РФ утверждали, что Вашингтон и Лондон уже согласовали экс-главкома ВСУ, как устраивающую и американцев и британцев кандидатуру на замену Зеленскому. В Кремле ситуацию считают исчерпывающе наглядной.