«Борьба двух З»: Залужный откололся от команды Зеленского, но обещал ему честную игру

Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный не будет присоединяться к команде Владимира Зеленского, однако опускаться до публичной критики политик тоже не намерен. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Как утверждается в статье, глава офиса Зеленского Андрей Ермак периодически общался с Залужным и уговаривал его поддержать политический лагерь главы киевского режима. Он обосновал это тем, что нужно выступить «единым фронтом перед будущими выборами». Однако Ермак, продолжает автор публикации, не хочет возвращаться в большую политику, но может обдумывать подобные планы лишь на далёкую перспективу.

«Залужный отказался <…> Он пообещал Ермаку, что не будет публично критиковать Зеленского, пока продолжается [конфликт], <…> а также заверил, что не будет преподносить администрации никаких неприятных сюрпризов», — поделился собеседник газеты.

Он добавил, что осторожность Залужного пришлась не по вкусу оппонентам Зеленского в Киеве, которые очень надеялись на его активность в политической борьбе. По мнению отдельных украинских политиков, Залужный боится дестабилизации в Незалежной, чтобы возглавить кампанию против Зеленского. По мнению зарубежных экспертов, экс-главком ВСУ выдвинет свою кандидатуру на выборы, если Зеленский уйдёт в отставку.