Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 09:20

«Борьба двух З»: Залужный откололся от команды Зеленского, но обещал ему честную игру

Guardian: Залужный не станет присоединяться к политической команде Зеленского

Обложка © ТАСС / Alberto Pezzali, Zuma

Обложка © ТАСС / Alberto Pezzali, Zuma

Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный не будет присоединяться к команде Владимира Зеленского, однако опускаться до публичной критики политик тоже не намерен. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Как утверждается в статье, глава офиса Зеленского Андрей Ермак периодически общался с Залужным и уговаривал его поддержать политический лагерь главы киевского режима. Он обосновал это тем, что нужно выступить «единым фронтом перед будущими выборами». Однако Ермак, продолжает автор публикации, не хочет возвращаться в большую политику, но может обдумывать подобные планы лишь на далёкую перспективу.

«Залужный отказался <…> Он пообещал Ермаку, что не будет публично критиковать Зеленского, пока продолжается [конфликт], <…> а также заверил, что не будет преподносить администрации никаких неприятных сюрпризов», — поделился собеседник газеты.

Он добавил, что осторожность Залужного пришлась не по вкусу оппонентам Зеленского в Киеве, которые очень надеялись на его активность в политической борьбе. По мнению отдельных украинских политиков, Залужный боится дестабилизации в Незалежной, чтобы возглавить кампанию против Зеленского. По мнению зарубежных экспертов, экс-главком ВСУ выдвинет свою кандидатуру на выборы, если Зеленский уйдёт в отставку.

«Я не верю в борьбу двух З, это было бы катастрофой для страны, и я не думаю, что он к этому готов», — резюмировал собеседник Guardian.

«Смертный приговор»: Украина не простит собравшемуся на выборы Зеленскому 1,7 млн потерь ВСУ
«Смертный приговор»: Украина не простит собравшемуся на выборы Зеленскому 1,7 млн потерь ВСУ

Однако ранее сообщалось, что экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный собрал в Лондоне тайный штаб, чтобы заняться подготовкой к выборам президента Украины. По данным СВР России, США и Британия договорились о выдвижении Залужного на пост президента Украины вместо экс-комика Владимира Зеленского. В Киеве считают, что приказ отдал президент США Дональд Трамп. В Кремле уже высказались о вероятности прихода Залужного к власти.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Валерий Залужный
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar