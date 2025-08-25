Урсула фон дер Ляйен может стать новым президентом Германии

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассматривает возможность поддержки кандидатуры главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост федерального президента Германии в 2027 году. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источник в правительственных кругах.

Издание отмечает, что, с одной стороны, такой шаг лишил бы Германию влиятельной фигуры в руководящих органах Евросоюза. Однако, с другой стороны, это позволило бы христианским демократам укрепить свой исторический статус: именно их партия ранее привела к власти первую в стране женщину-канцлера Ангелу Меркель, а теперь могла бы способствовать избранию и первой женщины-президента. Для самой же фон дер Ляйен пост главы государства стал бы, по оценке издания, достойным завершением её масштабной политической карьеры.

Ранее, 24 августа, выступая на дне открытых дверей федерального правительства, Фридрих Мерц уже высказывался о возможности избрания женщины на высшую государственную должность.

Действующий президент Франк-Вальтер Штайнмайер завершит свой второй и последний срок в марте 2027 года. Согласно германскому законодательству, хотя президент и является главой государства, его функции носят в основном представительский характер. Реальная власть в вопросах внутренней и внешней политики принадлежит федеральному правительству во главе с канцлером.