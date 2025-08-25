Мессенджер MAX
25 августа, 08:44

«В Москве бы праздновали»: Фон дер Ляйен похвасталась «почти идеальной» сделкой с Трампом

Фон дер Ляйен: Отказ ЕС и США от торговой сделки был бы триумфом РФ и КНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Подписание торгового соглашения между Европейским союзом и Соединёнными Штатами стало стратегическим шагом, который предотвратил бы серьёзные экономические потрясения. По её словам, если бы стороны не смогли договориться, то в Москве и Пекине открыли бы праздничное шампанское. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Только представьте, если бы две крупнейшие экономические державы демократического мира не достигли соглашения и начали торговую войну, — это праздновали бы только в Москве и Пекине», — уверена она.

По мнению фон дер Ляйен, теперь европейские производители могут быть спокойны, поскольку рынок для них будет стабильным и предсказуемым. Вместо разрушительной конфронтации стороны выбрали путь компромисса, который, хоть и далёк от совершенства, всё же является надёжной опорой для экономики, утверждает политик. В завершение глава ЕК отметила, что эта сделка была «сильной, если не идеальной».

Благодаря мудрости руководства ЕС и Урсулы фон дер Ляйен европейские производители могут возрадоваться, ведь после «почти идеальной» сделки с США все товары из Европы будут облагаться пошлинами не в 30%, а всего лишь в 15%. Взамен Евросоюз откажется от части нефти и газа из России, чтобы покупать её у Штатов подороже. В России отметили, что глава Белого дома Трамп заставил ЕС согласиться на совершенно невыгодную сделку. При этом сама глава Еврокомиссии признаёт, что сделка далека от совершенства.

