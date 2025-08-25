«В Москве бы праздновали»: Фон дер Ляйен похвасталась «почти идеальной» сделкой с Трампом

Подписание торгового соглашения между Европейским союзом и Соединёнными Штатами стало стратегическим шагом, который предотвратил бы серьёзные экономические потрясения. По её словам, если бы стороны не смогли договориться, то в Москве и Пекине открыли бы праздничное шампанское. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Только представьте, если бы две крупнейшие экономические державы демократического мира не достигли соглашения и начали торговую войну, — это праздновали бы только в Москве и Пекине», — уверена она.