Дыра в палубе: Танкер «Онемен» сняли на камеру после мощного взрыва по пути в порт

На кадрах видно, что взрыв выбил участок палубы, который находился под топливной цистерной, что и стало причиной возгорания. Восточное МСУТ СК России проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна».

Напомним, взрыв на танкере прогремел, когда «Онемен» шёл в 110 километрах от порта Анадыря. По предварительным данным, взорвались пары горючей жидкости, из-за чего пострадали капитан и один из членов команды. Санавиация госпитализировала их в Чукотскую окружную больницу. Герметичность корпуса судна не была нарушена, утечки топлива не наблюдается. Сейчас «Онемен» на буксире следует в порт Анадыря.