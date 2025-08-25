Мессенджер MAX
Дыра в палубе: Танкер «Онемен» сняли на камеру после мощного взрыва по пути в порт

Опубликовано фото с последствиями взрыва на танкере Онемен на Чукотке

Последствия взрыва. Фото © Telegram / Восточное межрегиональное СУТ СК России

Появилось фото с последствиями взрыва на танкере «Онемен». Взрывная волна привела к значительным разрушениям корпуса судна, со чём свидетельствует снимок пресс-службы Восточного межрегионального СУТ СК РФ.

На кадрах видно, что взрыв выбил участок палубы, который находился под топливной цистерной, что и стало причиной возгорания. Восточное МСУТ СК России проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна».

Напомним, взрыв на танкере прогремел, когда «Онемен» шёл в 110 километрах от порта Анадыря. По предварительным данным, взорвались пары горючей жидкости, из-за чего пострадали капитан и один из членов команды. Санавиация госпитализировала их в Чукотскую окружную больницу. Герметичность корпуса судна не была нарушена, утечки топлива не наблюдается. Сейчас «Онемен» на буксире следует в порт Анадыря.

