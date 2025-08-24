«Поняли, что нужно делать»: Свидетель взрыва в ЦДМ рассказал о первых минутах после трагедии
Очевидец взрыва в Центральном детском магазине рассказал Life.ru о первых минутах после инцидента. По его словам, сотрудники торгового центра услышали громкий хлопок и сразу начали эвакуировать посетителей из здания.
Свидетель ЧП в ЦДМ рассказал о действиях сотрудников в первые минуты после взрыва. Видео © Life.ru
«Произошёл взрыв. Мы сначала не придали этому значения, потом сотрудники < > увидели поднимающийся дым. Чуть раньше начали эвакуацию. Когда началось тревога мы поняли, что нужно делать», — признался Егор, который работает на пятом этаже в Центральном детском магазине.
Также молодой человек рассказал, что одной из пострадавших оказалась уборщица магазина. Её выводили из ЦДМ под руки, так как передвигаться самостоятельно шокированная женщина не могла.
Напомним, в Центральном детском магазине в Театральном проезде в Москве произошёл инцидент: в здании ЦДМ раздался хлопок, сопровождаемый дымом. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. На месте происшествия работают специалисты. Предварительно, один человек погиб, двое госпитализированы. Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибшего. По данному факту возбудили уголовное дело.