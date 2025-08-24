«Поняли, что нужно делать»: Свидетель взрыва в ЦДМ рассказал о первых минутах после трагедии

Очевидец взрыва в Центральном детском магазине рассказал Life.ru о первых минутах после инцидента. По его словам, сотрудники торгового центра услышали громкий хлопок и сразу начали эвакуировать посетителей из здания.

Свидетель ЧП в ЦДМ рассказал о действиях сотрудников в первые минуты после взрыва. Видео © Life.ru

«Произошёл взрыв. Мы сначала не придали этому значения, потом сотрудники < > увидели поднимающийся дым. Чуть раньше начали эвакуацию. Когда началось тревога мы поняли, что нужно делать», — признался Егор, который работает на пятом этаже в Центральном детском магазине.