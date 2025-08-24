Мэр Москвы сделал заявление о взрыве в здании Центрального детского мира

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал трагедию в Центральном детском магазине. По его сведениям, происшествие вызвано технической неисправностью оборудования, есть погибший и пострадавшие.

«В «Центральном Детском Магазине» произошло ЧП. К сожалению, по предварительным данным, в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие. Мои соболезнования близким погибшего», — написал он в телеграм-канале.