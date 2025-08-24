Мессенджер MAX
Регион
24 августа, 10:19

Мэр Москвы сделал заявление о взрыве в здании Центрального детского мира

Мэр Собянин: Техническая неисправность оборудования стала причиной взрыва в ЦДМ

Обложка © Life.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал трагедию в Центральном детском магазине. По его сведениям, происшествие вызвано технической неисправностью оборудования, есть погибший и пострадавшие.

«В «Центральном Детском Магазине» произошло ЧП. К сожалению, по предварительным данным, в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие. Мои соболезнования близким погибшего», написал он в телеграм-канале.

Московские медики оперативно помогают пострадавшим. По его словам, следственные органы выясняют причины происшествия, а городские службы работают на месте аварии. Предварительно, два человека госпитализированы.

Напомним, в Центральном детском магазине на Театральном проезде в Москве произошёл инцидент: на втором этаже ЦДМ раздался хлопок, сопровождаемый дымом. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. На месте происшествия работают специалисты.

