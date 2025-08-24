ЧП в столичном ЦДМ произошло у одного из арендаторов
Обложка © Life.ru
В пресс-службе Центрального детского магазина (ЦДМ) заявили, что смертельное происшествие с разгерметизацией баллона произошло на территории одного из арендаторов торговых площадей. Слова пресс-службы приводит ТАСС.
Представители ЦДМ заявили, что работа магазина временно приостановлена. Администрация пообещала оказать помощь пострадавшим в результате инцидента.
Напомним, в Центральном детском магазине на Театральном проезде в Москве произошёл инцидент: в здании ЦДМ раздался хлопок, сопровождаемый дымом. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. На месте происшествия работают специалисты. Предварительно, один человек погиб, двое госпитализированы. Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибшего.