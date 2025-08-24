Доследственная проверка начата по факту взрыва в здании ЦДМ на Лубянке
Обложка © Life.ru
Столичная прокуратура сообщила, что по факту ЧП в Центральном детском магазине на Театральном проезде начата доследственная проверка. В ведомстве отметили, что ход и результаты проверки находятся под их контролем. На месте происшествия работает первый заместитель прокурора Центрального административного округа Москвы.
Напомним, в Центральном детском магазине на Театральном проезде в Москве произошёл инцидент: в здании ЦДМ раздался хлопок, сопровождаемый дымом. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. На месте происшествия работают специалисты. Предварительно, один человек погиб, двое госпитализированы.