Доследственная проверка начата по факту взрыва в здании ЦДМ на Лубянке

Столичная прокуратура сообщила, что по факту ЧП в Центральном детском магазине на Театральном проезде начата доследственная проверка. В ведомстве отметили, что ход и результаты проверки находятся под их контролем. На месте происшествия работает первый заместитель прокурора Центрального административного округа Москвы.