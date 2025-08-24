Следком возбудил уголовное дело по факту ЧП в московском ЦДМ
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в московском Центральном детском магазине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Сегодня в магазине, расположенном в Театральном проезде в городе Москве, произошёл хлопок. По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.
Обстановка в ЦДМ после ЧП. Видео © Telegram / Московская медицина
Сотрудники московского СК осматривают место происшествия. Предварительно известно о погибшем, количество пострадавших выясняется. Детали относительно статьи, по которой возбуждено уголовное дело, отсутствуют.
Напомним, в Центральном детском магазине на Театральном проезде в Москве произошёл инцидент: в здании ЦДМ раздался хлопок, сопровождаемый дымом. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. На месте происшествия работают специалисты. Предварительно, один человек погиб, двое госпитализированы. Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибшего.
Обложка © Telegram / Московская медицина