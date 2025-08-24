Следком возбудил уголовное дело по факту ЧП в московском ЦДМ

СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в московском Центральном детском магазине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня в магазине, расположенном в Театральном проезде в городе Москве, произошёл хлопок. По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.