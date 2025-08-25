Мессенджер MAX
Регион
25 августа, 12:02

Адам Кадыров получил медаль Защитника Чеченской республики

Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Секретарь совета безопасности Чечни Адам Кадыров на торжественной церемонии, посвящённой чествованию победителей и участников II открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых структур, был награждён медалью «Защитник Чеченской республики». Об этом у себя в телеграм-канале рассказал глава региона Рамзан Кадыров.

По поручению главы Чечни, помощник главы ЧР и куратор Российского университета спецназа имени президента Владимира Путина лично присутствовал на торжественном мероприятии. В этот день Адаму Кадырову была вручена медаль «Защитник Чеченской Республики» из рук министра внутренних дел ЧР Аслана Ирасханова.

«По моему поручению в торжественной церемонии награждения победителей и участников чемпионата принял участие помощник главы ЧР, секретарь совета безопасности ЧР, куратор Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина Адам Кадыров», — сказано в сообщении.

Напомним, что свою предыдущую медаль Адам Кадыров получил в мае этого года. Тогда он был удостоен награды ОМОН «Ахмат-Крепость» за весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии. Кстати, в августе его назначили куратором оказания помощи для Газы.

