Адам Кадыров получил медаль Защитника Чеченской республики

Секретарь совета безопасности Чечни Адам Кадыров на торжественной церемонии, посвящённой чествованию победителей и участников II открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых структур, был награждён медалью «Защитник Чеченской республики». Об этом у себя в телеграм-канале рассказал глава региона Рамзан Кадыров.

По поручению главы Чечни, помощник главы ЧР и куратор Российского университета спецназа имени президента Владимира Путина лично присутствовал на торжественном мероприятии. В этот день Адаму Кадырову была вручена медаль «Защитник Чеченской Республики» из рук министра внутренних дел ЧР Аслана Ирасханова.

