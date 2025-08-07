В стенах Кремля проходят переговоры между РФ и ОАЭ, в которых принимают участие президенты двух государств — Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. В составе российской делегации присутствуют глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и его сын Адам.

Кадыров-младший в свои 17 лет является секретарём Совета безопасности Чечни. Двумя днями ранее он был назначен ответственным за гуманитарную помощь жителям Газы. По его руководством в республике возобновляют сбор средств и материалов для помощи палестинцам.