7 августа, 12:10

17-летний Адам Кадыров замечен в составе делегации России на переговорах с ОАЭ

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

В стенах Кремля проходят переговоры между РФ и ОАЭ, в которых принимают участие президенты двух государств — Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. В составе российской делегации присутствуют глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и его сын Адам.

Кадыров-младший в свои 17 лет является секретарём Совета безопасности Чечни. Двумя днями ранее он был назначен ответственным за гуманитарную помощь жителям Газы. По его руководством в республике возобновляют сбор средств и материалов для помощи палестинцам.

Как уже писал Life.ru, сегодня президент Объединённых Арабских Эмиратов прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. На встрече будут подниматься вопросы по расширению взаимодействия между странами в области экономики, торговли, инвестиций и энергетики.

