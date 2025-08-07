Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 10:54

В Кремле начались переговоры Путина и президента ОАЭ Аль Нахайяна

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с президентом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мохаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном в Кремле. Глава государства принял гостя в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

Видео © Телеграм / Кремль. Новости

На встрече планируется обсудить углубление партнёрства между государствами, а также актуальную обстановку на Ближнем Востоке. Со стороны ОАЭ ожидается рассмотрение вопросов по расширению взаимодействия в области экономики, торговли, инвестиций и энергетики.

Накануне визита главы Объединённых Арабских Эмиратов российские власти приняли решение о заключении с Эмиратами Соглашения о торговле услугами и инвестиционной деятельности, а также двух дополнительных сопутствующих документов.

Путин в ближайшее время встретится с Трампом
Путин в ближайшее время встретится с Трампом

Накануне Москву посетил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. В Кремле он провёл переговоры с Владимиром Путиным. Их беседа длилась около 3 часов. Позже стало известно, что они обсудили ситуацию на Украине и перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ОАЭ
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar