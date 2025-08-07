В Кремле начались переговоры Путина и президента ОАЭ Аль Нахайяна

Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с президентом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мохаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном в Кремле. Глава государства принял гостя в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

Видео © Телеграм / Кремль. Новости

На встрече планируется обсудить углубление партнёрства между государствами, а также актуальную обстановку на Ближнем Востоке. Со стороны ОАЭ ожидается рассмотрение вопросов по расширению взаимодействия в области экономики, торговли, инвестиций и энергетики.