В Кремле начались переговоры Путина и президента ОАЭ Аль Нахайяна
Обложка © Life.ru
Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с президентом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мохаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном в Кремле. Глава государства принял гостя в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.
Видео © Телеграм / Кремль. Новости
На встрече планируется обсудить углубление партнёрства между государствами, а также актуальную обстановку на Ближнем Востоке. Со стороны ОАЭ ожидается рассмотрение вопросов по расширению взаимодействия в области экономики, торговли, инвестиций и энергетики.
Накануне визита главы Объединённых Арабских Эмиратов российские власти приняли решение о заключении с Эмиратами Соглашения о торговле услугами и инвестиционной деятельности, а также двух дополнительных сопутствующих документов.
Накануне Москву посетил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. В Кремле он провёл переговоры с Владимиром Путиным. Их беседа длилась около 3 часов. Позже стало известно, что они обсудили ситуацию на Украине и перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами.