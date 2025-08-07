Приговор Гуцул
7 августа, 09:42

Президент ОАЭ прибыл в Россию на переговоры с Путиным

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Россию с официальным визитом. Он встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Самолёт с иностранным гостем приземлился в столичном аэропорту Внуково.

А накануне столицу России посетил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. В Кремле он провёл переговоры с Владимиром Путиным. Их беседа длилась около 3 часов. Позже стали известны темы диалога.

