Президент ОАЭ прибыл в Россию на переговоры с Путиным
Обложка © ТАСС / Александр Казаков
Президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Россию с официальным визитом. Он встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Самолёт с иностранным гостем приземлился в столичном аэропорту Внуково.
А накануне столицу России посетил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. В Кремле он провёл переговоры с Владимиром Путиным. Их беседа длилась около 3 часов. Позже стали известны темы диалога.