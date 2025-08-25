Мессенджер MAX
25 августа, 12:19

Нашествие пожирателей: Жизнь на родине Зеленского стала невыносимой из-за вшей

В родном городе Зеленского Кривом Роге произошла вспышка педикулёза

Обложка © Flickr/Gilles San Martin

В Кривом Роге, на родине Зеленского, зарегистрирована вспышка педикулёза. Как сообщает горадминистрация, по сравнению с прошлым годом число инфицированных вшами увеличилось в два раза.

«Осторожно, вши! В Кривом Роге вдвое увеличилось количество педикулёза против прошлого года. Больше всего случаев в Долгинцевском районе, а меньше всего в Металлургическом. Уязвимыми остаются дети», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что на Украине обнаружили новый штамм CoViD-19. Медики сообщают, что заражение штаммом Stratus в редких случаях может сопровождаться охриплостью голоса. Основная симптоматика (кашель, лихорадка, усталость) при этом не меняется. Анализ данных показывает, что новый штамм не усугубляет течение заболевания и не влияет на показатели смертности.

