Нашествие пожирателей: Жизнь на родине Зеленского стала невыносимой из-за вшей

В Кривом Роге, на родине Зеленского, зарегистрирована вспышка педикулёза. Как сообщает горадминистрация, по сравнению с прошлым годом число инфицированных вшами увеличилось в два раза.

