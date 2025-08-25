Григоренко: Более 2 млн абитуриентов воспользовались сервисом Жизненная ситуация
Обложка © Life.ru
Более двух миллионов российских абитуриентов воспользовались сервисом «жизненная ситуация» на портале «Госуслуги» для поступления в вузы в 2025 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
«Сервисом «жизненная ситуация» для поступления в вуз в этом году воспользовалось более 2 миллионов человек. Это востребованный сервис, которым активно пользуются абитуриенты», — сказал Григоренко.
По его словам, в период приёмной кампании будущие студенты могли подбирать вуз на основе индивидуальных параметров: баллов и предметов ЕГЭ, местоположения учебного заведения, наличия общежития и военной кафедры, а также желаемой формы обучения.
Направить документы в приёмную комиссию также можно было онлайн, без личного посещения. Вице-премьер добавил, что сервис позволил абитуриентам получить полный комплекс необходимых услуг для поступления независимо от места их проживания.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Дмитрием Григоренко развитие Госуслуг и борьбу с интернет-мошенниками. Глава государства указал на широкий спектр услуг, доступных на портале, отметив, что благодаря подходу, ориентированному на «жизненные ситуации», граждане могут получить помощь в самых разнообразных сферах — от подачи заявления на поступление в вуз до получения разрешений на охоту и рыбалку.