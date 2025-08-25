Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил пламенные поздравления Владимиру Зеленскому, отпраздновавшему День независимости Украины. В своём обращении он подчеркнул, что украинский и узбекистанский народы связывают «многолетние традиции дружбы и взаимопонимания». Поздравительную телеграмму глава киевского режима опубликовал у себя в соцсети Х.

Особое внимание в послании уделялось принципам долгосрочного партнёрства, которые, по словам Мирзиёева, станут фундаментом для новых совместных инициатив и проектов.

«Я ценю вашу позицию относительно территориальной целостности Украины», — написал украинский политик.

Зеленский также поблагодарил Узбекистан за гуманитарные инициативы по оздоровлению украинских детей в стране.