Зеленский поблагодарил президента Узбекистана «за позицию»
Мирзиёев поздравил Зеленского и получил в ответ благодарность
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил пламенные поздравления Владимиру Зеленскому, отпраздновавшему День независимости Украины. В своём обращении он подчеркнул, что украинский и узбекистанский народы связывают «многолетние традиции дружбы и взаимопонимания». Поздравительную телеграмму глава киевского режима опубликовал у себя в соцсети Х.
Особое внимание в послании уделялось принципам долгосрочного партнёрства, которые, по словам Мирзиёева, станут фундаментом для новых совместных инициатив и проектов.
«Я ценю вашу позицию относительно территориальной целостности Украины», — написал украинский политик.
Зеленский также поблагодарил Узбекистан за гуманитарные инициативы по оздоровлению украинских детей в стране.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днём независимости Незалежной, пожелав им найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, мирного неба и по-настоящему независимого развития. Он отметил, что Республика Беларусь готова к конструктивному диалогу с южными соседями.