Много крови: Появилось видео с места резни в московском хостеле из-за койки

Постоялец хостела на 1-й Пугачёвской улице в Москве напал с ножом на соседа по комнате во время конфликта из-за спального места. Задержать подозреваемого в нанесении колющего ранения удалось росгвардейцам, сообщили в ведомстве.

Видео © Telegram / Росгвардия. Москва

«Во время патрулирования росгвардейцы получили сигнал «тревога» с охраняемого объекта гостиничного типа. Прибыв на место происшествия, они обнаружили гражданина с ножевым ранением ноги», — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, причиной конфликта между двумя постояльцами стало спальное место. В ходе ссоры 42-летний мужчина нанёс оппоненту удар ножом в область левого бедра. На место происшествия была оперативно вызвана скорая, которая госпитализировала пострадавшего в городскую больницу. В присутствии понятых следственно-оперативная группа изъяла у подозреваемого холодное оружие. Задержанный был передан в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.