Спецпосланник президента США Кит Келлог выразил надежду, что мир на Украине может восстановиться в течение года — к следующему Дню независимости.

Представитель Вашингтона выступил на молитвенном завтраке и провёл встречу с Владимиром Зеленским, отметив важность согласования гарантий безопасности для Киева.

Напомним, что Келлог прибыл на празднование Дня независимости Украины. Во время торжеств глава киевского режима Владимир Зеленский наградил его высшей государственной наградой — Орденом князя Ярослава Мудрого I степени. Обычно он вручается за особый вклад в межгосударственное сотрудничество, укрепление суверенитета Украины и её популяризацию за рубежом.