25 августа, 12:37

Келлог: Надеюсь, что через год на Украине уже будет мир

Обложка © Getty Images / NurPhoto

Спецпосланник президента США Кит Келлог выразил надежду, что мир на Украине может восстановиться в течение года — к следующему Дню независимости.

Представитель Вашингтона выступил на молитвенном завтраке и провёл встречу с Владимиром Зеленским, отметив важность согласования гарантий безопасности для Киева.

Кит Келлог предложил критикам саммита на Аляске заткнуться и посидеть в углу

Напомним, что Келлог прибыл на празднование Дня независимости Украины. Во время торжеств глава киевского режима Владимир Зеленский наградил его высшей государственной наградой — Орденом князя Ярослава Мудрого I степени. Обычно он вручается за особый вклад в межгосударственное сотрудничество, укрепление суверенитета Украины и её популяризацию за рубежом.

