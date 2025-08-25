«Сибирь, немедленно вправо»: Два самолёта чуть не столкнулись в Домодедово из-за диспетчера
Авиаторщина: Самолёты S7 и Somon Air чуть не столкнулись в Домодедово
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart
В московском аэропорту Домодедово два пассажирских самолёта чуть не столкнулись ошибки диспетчера. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина». Инцидент произошёл 23 августа с лайнерами авиакомпаний S7 Airlines и Somon Air. Самолёт S7, летевший из Новосибирска в Санкт-Петербург, из-за плана «Ковёр» приземлился в Домодедово, а борт Somon Air, прибывший из Душанбе, заходил на посадку на той же полосе, с которой взлетал первый лайнер
Два самолёта чуть не столкнулись в Домодедово из-за ошибки диспетчера. Видео © Telegram / Авиаторщина
«Вовремя сориентировавшись, диспетчер дал самолёту S7 команду свернуть вправо. Таким образом столкновения удалось избежать», — отмечается в сообщении.
В результате ошибки диспетчера был нарушен допустимый интервал между самолётами, о чём система своевременно просигнализировала, что позволило избежать аварии.
Ранее в аэропорту Калиспела (штат Монтана, США) на взлётно-посадочной полосе столкнулись два самолёта, после чего они загорелись. Жертв чудом удалось избежать.