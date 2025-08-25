«Сибирь, немедленно вправо»: Два самолёта чуть не столкнулись в Домодедово из-за диспетчера

В московском аэропорту Домодедово два пассажирских самолёта чуть не столкнулись ошибки диспетчера. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина». Инцидент произошёл 23 августа с лайнерами авиакомпаний S7 Airlines и Somon Air. Самолёт S7, летевший из Новосибирска в Санкт-Петербург, из-за плана «Ковёр» приземлился в Домодедово, а борт Somon Air, прибывший из Душанбе, заходил на посадку на той же полосе, с которой взлетал первый лайнер