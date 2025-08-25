На Украине задержали «смотрящего за Измаилом» и его подручных в подпольном казино

В Одесской области в ходе масштабной операции был задержан 31-летний криминальный авторитет, считавшийся «смотрящим за Измаилом». Местные преступные группировки были под его контролем и заносили деньги в общак, доступ к которому также был только у него.









«31-летний так называемый «смотрящий за Измаилом», имея авторитет среди уголовников, контролировал местные группировки и держал так называемый «общак», — говорится в публикации национальной полиции Украины.

Чтобы увеличить доходы, бандит наладил работу подпольного казино, которое приносило стабильную прибыль и служило центром нелегальных азартных игр. Контроль над этим бизнесом он делегировал своим доверенным лицам, которые также были задержаны в ходе операции.