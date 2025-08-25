Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 13:59

На Украине задержали «смотрящего за Измаилом» и его подручных в подпольном казино

На Украине задержан криминальный авторитет из Одесской области

Обложка © Национальная полиция Украины

Обложка © Национальная полиция Украины

В Одесской области в ходе масштабной операции был задержан 31-летний криминальный авторитет, считавшийся «смотрящим за Измаилом». Местные преступные группировки были под его контролем и заносили деньги в общак, доступ к которому также был только у него.

  • Задержание «смотрящего за Измаилом». Фото © Национальная полиция Украины
    Задержание «смотрящего за Измаилом». Фото © Национальная полиция Украины
  • Обстановка в подпольном казино. Фото © Национальная полиция Украины
    Обстановка в подпольном казино. Фото © Национальная полиция Украины
  • Сообщники «смотрящего». Фото © Национальная полиция Украины
    Сообщники «смотрящего». Фото © Национальная полиция Украины
  • Другие члены группировки. Фото © Национальная полиция Украины
    Другие члены группировки. Фото © Национальная полиция Украины

Задержание «смотрящего за Измаилом». Фото © Национальная полиция Украины

1 / 4

«31-летний так называемый «смотрящий за Измаилом», имея авторитет среди уголовников, контролировал местные группировки и держал так называемый «общак», — говорится в публикации национальной полиции Украины.

Чтобы увеличить доходы, бандит наладил работу подпольного казино, которое приносило стабильную прибыль и служило центром нелегальных азартных игр. Контроль над этим бизнесом он делегировал своим доверенным лицам, которые также были задержаны в ходе операции.

«Я жив, здоров»: Сын маньяка Чикатило «воскрес» на Украине
«Я жив, здоров»: Сын маньяка Чикатило «воскрес» на Украине

Ранее Life.ru сообщал, что киллер ореховской ОПГ по кличке Чипит избежал тюрьмы и был переведён в лечебно-исправительное учреждение, поскольку у него обнаружили туберкулёз. В 2017 году его приговорили к 18 годам строгого режима за 16 убийств.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar