25 августа, 13:55

В России обновили «золотой стандарт» наблюдения на выборах

Обложка © Life.ru

В Общественной палате РФ представили обновлённый «золотой стандарт» наблюдения на выборах, направленный на обеспечение максимальной объективности и прозрачности избирательного процесса. Об этом заявил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ Максим Григорьев в ходе расширенного заседания Координационного совета при ОП РФ.

«Передо мной целый ряд наших «золотых стандартов». Ежегодно мы их обновляем, я бы даже сказал, целая россыпь», сказал Григорьев.

Он отметил, что стандарты включают документы для наблюдения в территориальных избирательных комиссиях и специальные чек-листы для приграничных регионов, где ситуация осложнена украинскими обстрелами.

Григорьев подчеркнул, что региональные Общественные палаты несут основную нагрузку по общественному контролю за выборами, и выразил благодарность за их работу. По его словам, обновлённые стандарты однозначно трактуют все процедуры, исключают двусмысленности и являются ответом на изменения политических реалий, запросов общества и законодательства.

В России стартовала кампания по выборам в Единый день голосования
Ранее 61-я федеральная общественная организация заключила соглашения с Общественной палатой РФ, выразив готовность участвовать в независимом наблюдении за выборами 14 сентября. Документы предусматривают сотрудничество в подготовке наблюдателей, их направлении на избирательные участки и оперативном обмене данными о результатах мониторинга.

Анастасия Никонорова
