Не лишается льгот: Пенсионерам рассказали, как оформить самозанятость
Юрист Елисеева: Оформившие самозанятость пенсионеры могут получать доход
Пожилые граждане имеют возможность увеличить свой бюджет, зарегистрировавшись в качестве самозанятых лиц, при этом сохраняя за собой право на все положенные им выплаты и преференции. Об этом сообщила юрист Анастасия Елисеева.
«Пенсионер может стать самозанятым на общих основаниях. Причём никаких последствий в данном случае не будет. Самозанятые не платят обязательные взносы в Социальный фонд России, поэтому пенсионер продолжает считаться безработным. Как следствие, не лишается льгот», — пояснила специалист в беседе с kp.ru.
Однако существуют определённые условия: самозанятым пенсионерам не разрешается заниматься перепродажей товаров, принадлежащих другим лицам, осуществлять деятельность на основе посреднических соглашений, привлекать наёмных работников и заниматься видами деятельности, которые запрещены для самозанятых. Необходимо помнить об этих ограничениях, чтобы избежать нарушения законодательства и сохранить все социальные гарантии, добавила юрист.
В настоящее время процесс получения статуса самозанятого максимально упрощён. Регистрацию можно осуществить через мобильное приложение «Мой налог» или через портал государственных услуг. Гражданам РФ потребуется только паспорт, а иностранцам понадобится также идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). После завершения регистрации пенсионер получает возможность легально получать доход, не теряя при этом социальной защиты.
