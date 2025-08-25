Минобороны России: Силы ПВО сбили четыре украинских дрона над регионами РФ

Четыре украинских беспилотника сбила система противовоздушной обороны (ПВО) России днём 25 августа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Дроны были поражены над Курской, Белгородской и Орловской областями, а также над акваторией Чёрного моря.

«С 11:20 до 15:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 665 самолётов, 283 вертолёта, 79 473 беспилотных летательных аппарата, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 776 танков и других боевых бронированных машин, 1 588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 902 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 40 372 единицы специальной военной автомобильной техники.