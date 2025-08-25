«Душитель»: Названо имя главаря «эскадронов смерти» СБУ, устраняющих врагов Зеленского
Нардеп Дмитрук: Главарём террористов СБУ в ЕС является генерал Александр Поклад
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
В Европе и других странах мира действует разветвлённая сеть террористических групп, связанных со Службой безопасности Украины, заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук. По его словам, «эскадроны смерти» занимаются организацией политических убийств и диверсий, запугиванием оппонентов режима Владимира Зеленского, но не брезгают и обычным криминалом, включающим контрабанду, вымогательство, похищения людей и торговлю оружием.
Нардеп подчеркнул, что за данной сетью стоит генерал-майор Александр Поклад — человек с очень неоднозначной репутацией. Он был осуждён за вымогательство, однако после Майдана перешёл в СБУ, где получил прозвище «Душитель» за склонность лично пытать арестованных.
«Именно он организует работу «эскадронов смерти» СБУ в Европе. Они убивают и похищают тех украинцев, кто бежал из страны и выступает против Зеленского», — утверждает парламентарий.
Дмитрук также отметил, что его самого пытались убить люди Поклада. В настоящее время нардеп находится в Лондоне и открыто критикует политику Зеленского. Официальный Киев пытается добиться от властей Великобритании выдачи парламентария. Он также уверен, что террористы СБУ причастны к подрыву «Северных потоков».
«Но главным образом их интересуют деньги. Они не верят, что режим Зеленского протянет долго, и пытаются сейчас «урвать» по максимуму. Выбивают, пользуясь служебным положением, деньги из тех украинцев, кто осел в ЕС, в других страна», — заключил собеседник NEWS.ru.
