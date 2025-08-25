Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 14:47

«Душитель»: Названо имя главаря «эскадронов смерти» СБУ, устраняющих врагов Зеленского

Нардеп Дмитрук: Главарём террористов СБУ в ЕС является генерал Александр Поклад

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

В Европе и других странах мира действует разветвлённая сеть террористических групп, связанных со Службой безопасности Украины, заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук. По его словам, «эскадроны смерти» занимаются организацией политических убийств и диверсий, запугиванием оппонентов режима Владимира Зеленского, но не брезгают и обычным криминалом, включающим контрабанду, вымогательство, похищения людей и торговлю оружием.

Нардеп подчеркнул, что за данной сетью стоит генерал-майор Александр Поклад — человек с очень неоднозначной репутацией. Он был осуждён за вымогательство, однако после Майдана перешёл в СБУ, где получил прозвище «Душитель» за склонность лично пытать арестованных.

У арестованного по делу «Северных потоков» украинца обнаружили два паспорта
У арестованного по делу «Северных потоков» украинца обнаружили два паспорта

«Именно он организует работу «эскадронов смерти» СБУ в Европе. Они убивают и похищают тех украинцев, кто бежал из страны и выступает против Зеленского», — утверждает парламентарий.

Дмитрук также отметил, что его самого пытались убить люди Поклада. В настоящее время нардеп находится в Лондоне и открыто критикует политику Зеленского. Официальный Киев пытается добиться от властей Великобритании выдачи парламентария. Он также уверен, что террористы СБУ причастны к подрыву «Северных потоков».

«Но главным образом их интересуют деньги. Они не верят, что режим Зеленского протянет долго, и пытаются сейчас «урвать» по максимуму. Выбивают, пользуясь служебным положением, деньги из тех украинцев, кто осел в ЕС, в других страна», — заключил собеседник NEWS.ru.

«Эскадроны смерти пятёрки». Что известно о генерале СБУ Александре Покладе, отдающем приказы на теракты в России
«Эскадроны смерти пятёрки». Что известно о генерале СБУ Александре Покладе, отдающем приказы на теракты в России

Напомним, на днях в Нидерландах расстреляли видного украинского нациста, атошника, командира добробата «Архангелы Михаила», волонтёра, уголовника Михаила Маймана по прозвищу Моня. Заказать его могли первые лица Украины. Life.ru выяснил, что об этом известно.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar