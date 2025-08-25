«Уходят в прошлое»: Смотрители Эрмитажа переоделись в серые жилеты с зелёным шарфом

В главном музее Санкт-Петербурга персонал, отвечающий за наблюдение, предстанет перед посетителями в обновлённой форме. Дизайн новой униформы был разработан с учётом пожеланий самих сотрудников. Такое внимание к их внешнему виду продиктовано спецификой работы смотрителей.

У смотрителей в Эрмитаже новая форма. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

На смену зелёным жилетам пришли серые, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». В службе безопасности музея, где смотрители составляют самую большую часть персонала, утверждают, что новый оттенок лучше отвечает требованиям их работы – оставаться в тени среди множества туристов, но при этом быть заметными, когда к ним обращаются.

«У нас всегда стиль деловой должен быть, но иногда вносим изюминку, бывают романтические нотки. Вот, например, если я нахожусь в нерусском зале, могу надеть кокошнечик. Но теперь у меня будет кокошник светло-серого оттенка. Серый цвет напрашивается, чтобы было классическое сочетание. Белое, чёрное, и самая середина – серый цвет», – рассказала смотритель Эрмитажа Юлия Панина.

Однако, одна деталь в новом облике осталась неизменной. Хотя тёмно-изумрудные жилеты, привычные глазу многих сотрудников Эрмитажа, уходят в прошлое, официальный цвет музея – зелёный – сохраняется. Он берёт своё начало от платья-мундира императрицы Екатерины II, основательницы коллекции Эрмитажа, поэтому знаковый элемент – зелёный шарф – перешёл из прежнего гардероба в новый.

Сотрудники сами выбирали цвет и модель жилета, а также разрабатывали эскизы зимнего варианта униформы, который появится с наступлением холодов. Пока же работницы привыкают к летнему комплекту.

Работа смотрителя может показаться простой – кажется, что нужно лишь сидеть на стуле и наслаждаться произведениями искусства. Однако, охрана шедевров зачастую требует постоянного нахождения на ногах и полной концентрации.