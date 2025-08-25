В Петербурге работница кафе набросилась на клиенток из-за пиццы

В Санкт-Петербурге произошла массовая драка в кафе «VлаVаше» на улице Социалистическая. Замес начался из-за того, кассирше не понравились претензии двух клиенток из-за пиццы — она пошла «в атаку». SHOT ПРОВЕРКА публикует видео потасовки.

Драка в кафе в Петербурге. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Как пояснили очевидцы, мама с дочкой зашли в кафе и заказали пиццу. Однако им принесли не ту, которую они просили. Клиентки обратились к сотруднице с просьбой переделать блюдо, но та отказалась и заявила, что они сами всё напутали. Тогда гости потребовали книгу жалоб, после чего кассирша окончательно взвинтилась и накинулась на посетительниц.

Женщины вцепились друг другу в волосы, но на помощь работнице заведения пришёл присутствовавший там муж, который поддержал возлюбленную и набросился с кулаками на клиенток. Досталось и женщине, просто стоявшей рядом. Ей в голову прилетел кувшин. Пока неизвестно, обратился ли кто-то из пострадавших в полицию.