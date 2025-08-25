Сперва – к психологу: В ГД объяснили, почему Дане Борисовой не стоило разрешать дочери сразу ложиться под нож

Перед пластическими операциями подростков должен консультировать не только хирург, но и психолог, который в деталях разъяснит все последствия сделанного выбора. Об этом в разговоре с Life.ru заявила депутат Госдумы Татьяна Буцкая, комментируя случай несовершеннолетней дочери Даны Борисовой, перекроившей половину тела.

По букве закона подростки с 15 лет уже имеют право принимать решения относительно тех или иных медицинских вмешательств. С другой стороны, в медицине существуют операции, которые проводятся по показаниям, и те, что делаются по желанию пациента. В этом контексте, мне кажется, особенно важно учитывать пожелания подростков. Татьяна Буцкая Депутат Государственной думы

Однако парламентарий предложила задействовать не только хирурга, отвечающего за проведение будущей операции, но и психолога, который разберётся в ситуации и предупредит ребёнка о последствиях. При этом и сами хирурги должны в деталях разъяснить показания и противопоказания к вмешательству, а также рассказать о том, как процедура скажется на организме.

«Особенно важно это в случае с девушками: впереди у них может быть материнство. Женский организм устроен так, что мы рождаемся с определённым запасом яйцеклеток. На них влияет всё: любые лекарства — даже банальные анальгетики или аспирин, а уж тем более антибиотики или сильные препараты при операции. Не стоит забывать о наркозе и его возможных последствиях. Все эти моменты необходимо обязательно обсуждать», — подчеркнула наша собеседница.

Буцкая считает, что сегодня законы и нормативы часто оценивают с точки зрения влияния на демографию. Поэтому каждый врач, к которому обращается девушка с просьбой изменить её внешность, не имеющая к тому медицинских показаний, должен рассказать потенциальной пациентке о важности осознанного выбора.

Многим 17-летним подросткам кажется, что большинство проблем в их жизнь связаны именно со внешностью, хотя на деле причина может таиться глубже, добавила депутат. Многие девушки завидуют красивым подругам, с более счастливой судьбой, а кто-то мечтает быть похожим на героиню любимого фильма, напомнила она.

Вариантов много. Но очень важно всё это проговаривать. Поэтому к таким девушкам нужно относиться очень аккуратно. Любые операции должны рассматриваться не только как способ исправить внешность или решить проблему сейчас, но и как потенциальный фактор риска для их здоровья в будущем. Татьяна Буцкая Депутат Государственной думы