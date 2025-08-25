Украинский полицейский незаконно покинул Незалежную, оставив супругу в автомобиле неподалёку от молдавского пункта пропуска «Паланка» в Одесской области. Об инциденте сообщили местные паблики.

Правоохранитель из Запорожской области резко остановил машину на трассе «Одесса-Рени» перебежал через государственную границу, тогда как его жена ничего не подозревала о планах супруга. Женщина пояснила, что они направлялись в Измаил для выбора новой квартиры, а не для побега в другую страну.