Украинский полицейский ехал с женой выбирать квартиру, но по пути сбежал в Молдавию
Украинский полицейский незаконно покинул Незалежную, оставив супругу в автомобиле неподалёку от молдавского пункта пропуска «Паланка» в Одесской области. Об инциденте сообщили местные паблики.
Правоохранитель из Запорожской области резко остановил машину на трассе «Одесса-Рени» перебежал через государственную границу, тогда как его жена ничего не подозревала о планах супруга. Женщина пояснила, что они направлялись в Измаил для выбора новой квартиры, а не для побега в другую страну.
