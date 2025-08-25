Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
25 августа, 16:04

Украинский полицейский ехал с женой выбирать квартиру, но по пути сбежал в Молдавию

Украинский полицейский сбежал в Молдавию, бросив жену в машине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media

Украинский полицейский незаконно покинул Незалежную, оставив супругу в автомобиле неподалёку от молдавского пункта пропуска «Паланка» в Одесской области. Об инциденте сообщили местные паблики.

Правоохранитель из Запорожской области резко остановил машину на трассе «Одесса-Рени» перебежал через государственную границу, тогда как его жена ничего не подозревала о планах супруга. Женщина пояснила, что они направлялись в Измаил для выбора новой квартиры, а не для побега в другую страну.

Ранее Life.ru сообщал, что в Раду внесли законопроект, который позволит украинцам до 24 лет беспрепятственно выезжать за границу. Ограничения будут распространяться на тех, кому исполнится 25 лет в этом или грядущем году.

