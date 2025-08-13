Бывший вице-мэр Химок сбежал из России за день до возбуждения дела
Экс-замглавы Химок Минаев сбежал в отпуск за границу за день до возбуждения дела
Обложка © Telegram / Минаев. Официально
Бывший заместитель главы администрации подмосковных Химок Николай Минаев покинул территорию России вечером 10 июня — всего за сутки до того, как против него были возбуждены уголовные дела по факту получения особо крупных взяток при заключении муниципальных контрактов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно документам, ещё 9 июня Минаев узнал, что им заинтересовались следователи. Суд установил, что экс-чиновник мог быть осведомлён и о возбуждении уголовных дел на следующий день против своих сообщников, которые дали показания, компрометирующие его.
При этом защитная сторона заявляет, что Минаев никуда не сбежал, а просто уехал отдыхать. Однако об уголовном преследовании подзащитного адвокат ничего не знал.
«Свобода передвижения (Минаева) ограничена не была и, будучи в отпуске, он мог находиться на территории иного государства, что не свидетельствует о его намерении скрыться от органа следствия», — сказано в материалах.
Напомним, что против экс-заместителя главы Химок Евгения Минаева возбудили уголовное дело по статье о взяточничестве. В Следственном комитете рассказали, что он получил две крупные взятки, общая сумма которых составила более 6 миллионов рублей.